Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Вести-Спорт

Особо опасен →

Трагедия в Соликамске: в гараже нашли тела юноши и девушки

смотреть видео

дети погибли

СМИ пишут о трагедии в Соликамске, там погибли двое молодых людей. По словам очевидцев, ребята сидели в гараже в заведенной машине и отравились выхлопными газами. В Следственном комитете эту информацию подтверждают. Юноша и девушка - ученики местного автомобильно-дорожного колледжа - действительно были найдены мертвыми, смерть наступила из-за отравления.  Окончательную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 09.11.2017 в 17:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Вести-Спорт

МЧС: Предупрежден - значит вооружен

Круговое движение: о новых правилах слышали не все

«Маяк»: 10 лет в пермском эфире

Пермяк создал из гаек Венеру Милосскую

Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Выбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных ворот

Возле Добрянки многодетная семья попала в страшную аварию

В Перми обсудили будущее пермского трамвая

На совете ректоров обсудили вопросы безопасности


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Вести-Спорт

Особо опасен →

Обратите внимание

в Перми

Особо опасен

Следственный комитет обнародовал фото предполагаемого преступника, который подозревается в жестоком убийстве.
смотреть видео читать09.11.2017 в 18:08
Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
смотреть видео читать09.11.2017 в 17:25
Метки: в Перми, в Пермском крае, Спорт

МЧС: Предупрежден - значит вооружен

В преддверии холодов пермские пожарные отправились в профилактические рейды.
смотреть видео читать09.11.2017 в 16:46
Метки: в Перми, Общество

Круговое движение: о новых правилах слышали не все

В Перми изменения коснулись трех развязок – площади Карла Маркса, площади Восстания, а также пересечении улиц Первомайская и Веденеева.
смотреть видео читать09.11.2017 в 15:53
Метки: в Перми, Общество

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

Заселение десятиэтажки на Баранчинской планируется начать в декабре. Определено место строительства третьего муниципального дома.
читать09.11.2017 в 15:30
Метки: в Перми, Общество

В России

Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Распределение дотаций регионам из федерального бюджета обсудили на заседании правительственной комиссии.
смотреть видео читать09.11.2017 в 11:44
Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика, Деньги, В России

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, Аварии

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

7 ноября – День Октябрьской революции, памятная дата в Российской Федерации. Кто и как ее отметил?
смотреть видео читать08.11.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели

Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
Метки: Общество, Происшествия, В России, В мире

«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России

Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
читать07.11.2017 в 12:55
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Особо опасенОсобо опасен

Трагедия в Соликамске: в гараже нашли тела юноши и девушкиТрагедия в Соликамске: в гараже нашли тела юноши и девушки

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Вести. Кудымкар 08.11.2017Вести. Кудымкар 08.11.2017

МЧС: Предупрежден - значит вооруженМЧС: Предупрежден - значит вооружен

В Вильву пришла сотовая связьВ Вильву пришла сотовая связь

Круговое движение: о новых правилах слышали не всеКруговое движение: о новых правилах слышали не все

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный домВ Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданахПермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах

Портал госуслуг стал ближе к жизниПортал госуслуг стал ближе к жизни

«Маяк»: 10 лет в пермском эфире«Маяк»: 10 лет в пермском эфире

ВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский районВОВРЕМЯ. Про добро: Осинский район

Осенний призыв в вопросах и ответахОсенний призыв в вопросах и ответах

Прокуратура через суд закрыла стихийную свалкуПрокуратура через суд закрыла стихийную свалку

Пермяк создал из гаек Венеру МилосскуюПермяк создал из гаек Венеру Милосскую

Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублейМанна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Выбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных воротВыбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных ворот

Возле Добрянки многодетная семья попала в страшную авариюВозле Добрянки многодетная семья попала в страшную аварию

Садись и смейся: КВН на коми-пермяцком языкеСадись и смейся: КВН на коми-пермяцком языке

В Перми обсудили будущее пермского трамваяВ Перми обсудили будущее пермского трамвая

На совете ректоров обсудили вопросы безопасностиНа совете ректоров обсудили вопросы безопасности

Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными срокамиВиновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

Жизнь по минимумуЖизнь по минимуму

Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

Его величество органЕго величество орган

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru