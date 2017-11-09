Трагедия в Соликамске: в гараже нашли тела юноши и девушки

СМИ пишут о трагедии в Соликамске, там погибли двое молодых людей. По словам очевидцев, ребята сидели в гараже в заведенной машине и отравились выхлопными газами. В Следственном комитете эту информацию подтверждают. Юноша и девушка - ученики местного автомобильно-дорожного колледжа - действительно были найдены мертвыми, смерть наступила из-за отравления. Окончательную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.