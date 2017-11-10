Вниманию пермских автомобилистов. В ближайшие дни на городских автомагистралях заработают дополнительно несколько десятков новых видеокамер. Они будут следить за скоростным режимом, пересечением водителями перекрестков, остановкой на стоп-линии.

На дорогах Перми добавится еще 40 видеокамер. Сегодня одну из них устанавливают на перекрёстке бульвар Гагарина - улица Старцева. Но для того чтобы система, грубо говоря, заработала на полную, нужно пройти сертификацию.

Другими словами, получить метрологический сертификат - это документ, удостоверяющий, что сертифицируемое средство измерения соответствует всем требованиям, нормам безопасности и имеет допустимую погрешность.

Помимо компьютерной диагностики, у специалистов арсенал различных измерительных приборов.

Работы по установке оборудования проводит Пермский филиал компании «Ростелеком». Там рассказали, что четыре десятка видеокамер на дюжине участках обеспечат круглосуточную видеосъемку, а также возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Система видеонаблюдения, которую мы устанавливаем, подразумевает дальнейшее ее развитие. До 1000 камер можно установить, до 300 комплексов фотовидеофиксации".

Помимо этого, для обеспечения безопасности в помещении Автовокзала будет установлена система распознавания лиц - «Большой брат» следит за нами.

Автомобилистам давно известно, что улица Старцева по направлению из города оборудована фотовидеофиксацией, здесь измеряют среднюю скорость. А вот новинка - уже через три дня заработает другая сторона дороги, которая ведет в город. Поэтому всем тем, кто за рулем, лучше не превышать скорость, чтобы не получить «письмо счастья».