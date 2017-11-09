Пермь. Вести-Спорт
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- В российском финале на турнире европейского цикла по бадминтону YONEX International в Будапеште прикамский дуэт Елены Комендровской и Марии Шегуровой уступил паре Екатерины Болотовой и Алины Давлетовой 13:21, 19:21. Серебряные призёры соревнований тренируются под руководством пермского тренера Андрея Логинова.
- В минувший уикенд игровые клубы топ-уровня огорчали своих болельщиков на выезде и на домашних площадках. В матче чемпионата страны премьер-лиги пермский "Амкар" на стадионе «Звезда» уступил "Анжи" из Махачкалы - 1:2.
- Рекорд посещаемости сезона в Единой лиге установлен в Перми. На домашний матч местной "Пармы" против казахстанской "Астаны" во дворце спорта "Молот" собрались 6 254 зрителя - почти аншлаг. Болельщики не обманулись в ожиданиях и увидели интересный матч.
- Волейбольный клуб "Прикамье" дважды проиграл в Махачкале местному "Дагестану" - 3:0; 3:2.
- Конно-спортивный комплекс в поселке Ферма принял «Осенний Кубок по манежной езде».
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