МЧС: Предупрежден - значит вооружен

В преддверии холодов пермские пожарные отправились в рейд по Орджоникидзевскому районе города. Хотя рейдом его можно назвать с натяжкой. Огнеборцы ничего не проверяли, никого не наказывали, а пытались донести до жильцов малоэтажных строений, что от соблюдения правил безопасности эксплуатации печи или электрических нагревателей зачастую зависит жизнь реальных людей.

Традиционная утренняя линейка перед рейдом. Самое главное - донести до жителей, что делать, чтобы пожар не произошел. В первую очередь идут по «неблагополучным» семьям. Вот только открывают двери сотрудникам, к сожалению, не все. А если открывают, первым делом специалисты проводят беседу и раздают памятки, где все доходчиво написано.

Тема пожаров вновь актуальной стала с началом отопительного сезона. Когда столбик термометра опускается, в ход идут обогреватели и печи. Зачастую они и становятся причиной возгорания. А точнее, забывчивость хозяев и неправильное обращение с открытым огнем.

Даниил Булыгин, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.Перми по Дзержинскому района: "Если есть нарушения или повреждения в результате эксплуатации печного оборудования – в дымоходе трещина появилась, откуда могут искры вылететь и пламя – необходимо вовремя производить ремонт".

С начала года только в Дзержинском районе произошло 93 пожара. Такого рода профилактические мероприятие представители надзора стараются проводить еженедельно.

Сергей Казанцев, начальник сектора по взаимодействию с административными органами администрации Дзержинского района г.Перми: "Мы считаем, что необходимо людям напоминать правила пожарной безопасности. И если рейды помогают избежать хоть каких-то ситуаций - это уже задача наша выполняется".

Предупрежден - значит вооружен. Но как в дальнейшем использовать полученную информацию - дело каждого.