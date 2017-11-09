Круговое движение: о новых правилах слышали не все

В России действуют новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Ранее главное направление обозначали знаками. Теперь же если есть синий знак «Круговое движение», приоритет получают автомобили, движущиеся по кругу. В Перми изменения коснулись трех развязок – площади Карла Маркса, площади Восстания, а также пересечение улиц Первомайская и Веденеева. Судя по картине, которую наблюдала наша съемочная группа в Мотовилихе, о новых правилах никто не слышал, все едут по старой схеме, пропуская тех, кто справа. Водители автобусов о нововведениях знают, но ждут дополнительных знаков.

Михаил Богданов, водитель автобуса: "Знаки-то не поставили. Надо знаки поставить. Круговое движение на других перекрестках, например, на Парковом, там знак круглая сплошная полоса, а не синий знак. Тогда они будут понимать. И надо поставить тогда знак «Уступи дорогу». И на площади Карла Маркса также. Там как попало едут".

Между тем, как заявили в ГИБДД, дополнительных знаков не будет - согласно регламенту, достаточно знака «круговое движение». На площади Карла Маркса большинство водителей уже сориентировались - поворачивающие с Чернышевского и Белинского уступают дорогу. Тем не менее, стоит быть аккуратнее - кто-то едет по привычке.

На фоне остальных перекрёстков с круговым движением самой безопасной выглядит развязка Тургенева-Макаренко. Схема движения здесь осталась прежней - круг главный - однако нужный знак дублируется дополнительной чёрно-белой схемой и табличками «Уступи дорогу».