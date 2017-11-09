«Маяк»: 10 лет в пермском эфире

10 лет назад на частоте 96,2 FM появилось пермское вещание радио «Маяк». Тогда это были лишь десятиминутные новости в конце каждого часа, но всегда в прямом эфире. Долгое время радио «Маяк» позиционировало себя как серьёзное радио с аналитическими программами, но с 2009 года состав ведущих и само наполнение эфира обновилось полностью, в сторону молодой и думающей аудитории.

Наталья Филимонова, шеф-редактор радио «Маяк Пермь»: "Радио всегда было собеседником, другом, каждый час идут совершенно разные по тематике программы. Это всегда прямой эфир и у москвичей, и у нас. И чем это хорошо – здесь поднимаются самые разные темы – и серьезные, и несерьезные. И это формат ток-шоу, когда принимаются звонки от радиослушателей. Настолько многогранная сегодня работа на «Маяке»".

На пермском «Маяке» также произошли обновления. Каждый вечер здесь можно услышать прямой часовой эфир. В гости к ведущим приходят политики, экономисты чиновники и артисты. Гордостью пермского радиоэфира стала программа «Маячки», которая выходит по пятницам с 17.05 до 17.50. Это живые концерты пермских музыкантов совершенно разных стилей и направлений, беседы с ведущими и звонки от слушателей. С недавних пор программу «Маячки» можно посмотреть и в интернете.