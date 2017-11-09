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← Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей

Пермяк создал из гаек Венеру Милосскую

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Золотые руки. Пермский художник, работающий в необычном художественном стиле сварки, создал Венеру Мотовилихинскую из гаек. Портал «ПроГород» опубликовал фотографии. Артур Шелепаев – единственный в России мастер, который работает по такой методике. На создание своего очередного шедевра у него ушло 3700 гаек и месяц работы. Как говорят профессионалы, пропорции скульптуры соблюдены с исключительной точностью. Работа сделана очень хорошо. Высота скульптуры 93 см, вес примерно 25 кг. Как говорит сам автор, ему было интересно попробовать сделать работу в технике сварки с гайками. А женский торс Венеры Милосской был выбран неслучайно – хотелось контраста – красивое женское тело и жесткий материал. Скульптор работает уже более 10 лет. Он учился в Кунгуре на художника, потом в Пермском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества. После открыл свою мастерскую, где и работает по сей день.

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 09.11.2017 в 12:06 в рубрике - Вести Пермь

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