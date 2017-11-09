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Манна федеральная: край может потерять 2 млрд 700 млн рублей
Распределение дотаций регионам из федерального бюджета обсудили на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. В совещании принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников.
Каждый год федерация распределяет внушительные суммы, чтобы возможности региональных бюджетов в пересчете на число жителей конкретного региона были примерно одинаковы по всей стране. Однако пока Пермский край из-за изменения правил распределения средств может потерять 2 млрд 700 млн рублей. Эти деньги могут быть отданы тем субъектам, где менее успешно работают со своим налоговым законодательством и бюджетной сферой. Глава Прикамья активно отстаивает позицию, чтобы не допустить этого - оставить дотации тем регионам, где стремятся увеличить доходы в бюджет. Это в частности происходит в Пермском крае.
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