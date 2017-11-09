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Выбираем вместе: пермяки голосуют за имя для воздушных ворот

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аэропорт

Меньше месяца остается до того момента, как новый терминал пермских воздушных ворот обретет свое имя. Голосование проходит на портале «Управляем вместе».

Для учета общественного мнения по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова была сформирована экспертная группа. В нее вошли историки, общественные деятели, ученые, спортсмены, представители промышленных предприятий. Они предложили свои названия.

Светлана Федотова, представитель экспертной группы: "Я считаю, что нам не нужно упускать этот шанс. У нас есть пермяки, которыми мы гордимся, я буду голосовать за Павла Соловьева - это авиаконструктор. Я считаю, если мы назовем аэропорт его именем, будет здорово".

Самое активное голосование за новое название сейчас идет на портале «Управляем вместе». Нужно зайти на информационный ресурс, зарегистрироваться и выбрать из восьми предложенных вариантов или добавить свой.

голосование

Депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин голосует прямо на рабочем месте. С выбором он определился давно. Новый терминал, по его мнению, должен носить имя Сергея Дягилева.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Хотелось бы, чтобы название терминала ассоциировалось конкретно с нашим городом, с нашим краем, и чтобы нас не путали с Пензой, как в прошлом. Имя «Дягилев» - достойное название для аэропорта".

Сейчас в здании нового терминала завершаются отделочные работы. Площадь нового аэровокзального комплекса составит 29 тысяч квадратных метров. Расчетная мощность проекта - до 3 миллионов пассажиров в год.

Путем голосования жители Пермского края выбирают наименование нового аэровокзального комплекса или терминала. Оно будет расположено немного ниже названия «Международный аэропорт Пермь». Голосование продлится до 20 ноября, а итоги подведут уже 1 декабря - ко Дню Пермского края.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.11.2017 в 11:20 в рубрике - Вести Пермь

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