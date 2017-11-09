Возле Добрянки многодетная семья попала в страшную аварию

На трассе Пермь - Березники, вблизи отворота на Добрянку, легковой автомобиль "Джили" столкнулся с УАЗом. В легковушке ехала целая семья. Две девочки и их мать погибли на месте, отец и третий ребенок в больнице. Во внедорожнике пострадал пассажир.

Виктор Пьянков, участник ДТП, рассказал: "Видимость была плохая, на дороге был нельзя сказать, что гололёд, ледяная крошка такая была. Я перед спуском сбавил скорость, а он ехал мне навстречу. И в считанные секунды - раз. Его не крутило, не вертело, он раз - и поперёк меня встал".

Почему легковушку вдруг развернуло, сейчас выясняют эксперты. Её водитель пока показаний дать не может. Невероятный факт – у машины в зимнюю резину были одеты только передние колеса, а на задних летние протекторы.

В ГИБДД сегодня заявили, что будут проверять и работу местных дорожников.

Алексей Карин, врио начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "Будет возбуждено административное расследование по состоянию проезжей части, по результатам которого будет принято решение".