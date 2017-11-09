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Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу об обрушении части жилого дома на Куйбышева, 103. Тогда погибли два человека, пятеро пострадали, 8 семей лишились квартир. Два руководителя управляющей компании «Моторостроитель» и мастер участка знали, что стена рушится, но ничего не предприняли и никого не предупредили. Вот суть обвинения, а вердикт многих из присутствующих в зале суда удивил.

Пусть судебные коридоры достаточно узки, но все же есть крыша над головой. Наталья Маскокова, а вместе с ней еще три десятка потерпевших, лишились этого почти на полтора года. Дом на Куйбышева, 103 рухнул в один момент.

Тогда в июне 2015 года под обломками дома погибли два человека. Трое получили ранения, 8 семей остались без крыши над головой. Экспертиза показала, что причиной обрушения стал целый комплекс факторов. Но решающую роль сыграла неправильная эксплуатация здания. А значит, на скамье подсудимых – генеральный директор УК «Моторостроитель» Владимир Дроздов, исполнительный директор Тамара Заремба и мастер участка Валерий Романов. Жильцы неоднократно обращались к ним по поводу трещин в стенах. Никакой реакции не последовало.

Сейчас дом на Куйбышева, 103 полностью восстановлен. Жители, кто захотел, вернулись в свои квартиры. Даже кафе на углу работает как ни в чем не бывало. Но граница между старой и новой кладкой видна невооруженным глазом. Сейчас вновь все будет зависеть от правильной эксплуатации. А с этим и сейчас большие проблемы. Елена Наумова до сих пор каждый раз, заходя в собственный подъезд, опасается за жизнь. Маячки, установленные уже после обрушения, давно треснули. В проемах окон в подъезде вставлены деревянные подпорки. Несмотря на все предписания экспертов, Фонд капитального ремонта за два года так и не смог приступить к реконструкции.

Виновников во всей этой истории суд уже установил. Осталось дело за наказанием.

Сергей Карпов, судья Свердловского районного суда: "Суд приговорил: признать Дроздова Владимира Александровича виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет".

В конце есть только одно важное дополнение – срок условный. То же самое с Тамарой Заремба и Валерием Романовым. Соответственно, 4 и 2 года условно. Осужденные не скрывают радости.

Максим Киселев, адвокат: "Приятно удивлены тем, что наказание не связано с изоляцией от общества. Суд поверил, что Дроздов может исправиться, не находясь в исправительной колонии".

Иск администрации города в 27 млн рублей за восстановление здания суд отклонил. А вот пострадавшим все же придется возместить материальный и моральный вред. Всего более 20 млн рублей. Впрочем, учитывая все пережитое, и эта сумма совсем не кажется большой.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 09.11.2017 в 08:50 в рубрике - Вести Пермь

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