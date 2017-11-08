Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

В Пермском крае, как и по всей стране, прошла «Ночь искусств». В столице Прикамья она состоялась уже в пятый раз. В ней принимали участие музеи, галереи и театры.

В Пермской художественной галерее акция началась с открытия выставки, посвящённой различным столицам Строгановской империи. Первый зал был отведён Никите Строганову, его вкладу в историю государства Российского. Также здесь представлена родословная Строгановых. Во втором зале находятся произведения, выполненные в Московской оружейной палате известными мастерами, а в третьем представлены экспонаты из церкви Орла-городка.

В Доме Мешкова слушали «Музыку эпохи революции». В музее современного искусства PERMM наблюдали, как современные художники используют свет как материал для создания арт-объектов. В Театре-Театре состоялась премьера моноспектакля Альберта Макарова «Последняя ночь последнего царя».