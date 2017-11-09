Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

На совете ректоров обсудили вопросы безопасности

смотреть видео

совет ректоров

На совете ректоров обсуждали вопросы безопасности. Поводом для выбора такой темы стали недавние события, когда телефонные террористы практически парализовали на целый день работу вузов. Было отмечено, что эвакуация, необходимая в таких случаях, не везде прошла одинаково. И этой теме, а точнее тренировкам и обмену опытом, решено уделять куда большее внимание. Всестороннюю помощь депутатского корпуса Пермской думы предложил и спикер городского парламента Юрий Уткин. Стоит отметить, что совет ректоров тесно сотрудничает с муниципальной и региональной властью все годы своего существования по многим направлениям, к примеру, по программе дуального образования. А также реализует совместные проекты - одним из которых станет межрегиональный образовательный форум «Молодежь в движении - спортивный Олимп».

 

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 09.11.2017 в 09:37 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

Его величество орган

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

В Оверятах помнят своих героев

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

На эспланаде открылся Фестивальный дом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

Обратите внимание

в Перми

На совете ректоров обсудили вопросы безопасности

Поводом стали недавние события, когда телефонные террористы практически парализовали на целый день работу вузов.
смотреть видео читать09.11.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество, Образование

Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

В обрушении дома на Куйбышева, 103 погибли два человека, пятеро пострадали, 8 семей лишились квартир.
смотреть видео читать09.11.2017 в 08:50
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Жизнь по минимуму

Прожиточный уровень пенсионера в Пермском крае установлен в размере 8 тысяч 503 руб.
читать08.11.2017 в 18:04
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Деньги

Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

В Ночи искусств принимали участие музеи, галереи и театры Перми.
смотреть видео читать08.11.2017 в 17:44
Метки: в Перми, Культура, Общество

Его величество орган

Международный фестиваль органной музыки меломаны всего Прикамья с нетерпением ждали целый год. И это того стоило.
смотреть видео читать08.11.2017 в 17:18
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, Аварии

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

7 ноября – День Октябрьской революции, памятная дата в Российской Федерации. Кто и как ее отметил?
смотреть видео читать08.11.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели

Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
Метки: Общество, Происшествия, В России, В мире

«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России

Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
читать07.11.2017 в 12:55
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
читать06.11.2017 в 17:14
Метки: В России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

На совете ректоров обсудили вопросы безопасностиНа совете ректоров обсудили вопросы безопасности

Виновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными срокамиВиновные в обрушении дома на Куйбышева отделались условными сроками

Жизнь по минимумуЖизнь по минимуму

Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»Наш ответ «Матильде»: «Последняя ночь последнего царя»

Его величество органЕго величество орган

УФАС: ОАО «РЖД» оштрафованоУФАС: ОАО «РЖД» оштрафовано

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

За памятниками присмотрит культурный патрульЗа памятниками присмотрит культурный патруль

Россия выбирает «Народного участкового»Россия выбирает «Народного участкового»

В Оверятах помнят своих героевВ Оверятах помнят своих героев

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогуБасков попросил губернатора отремонтировать дорогу

К концу недели в Прикамье ожидается похолоданиеК концу недели в Прикамье ожидается похолодание

В центре внимания: Чайковский спортивныйВ центре внимания: Чайковский спортивный

Пешнигорт возрождает храмПешнигорт возрождает храм

На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТПНа трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

Край поддержит молодых педагоговКрай поддержит молодых педагогов

В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражейВ Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей

Властелин кольца: как проехать круговые перекресткиВластелин кольца: как проехать круговые перекрестки

На дорогах края протестируют новый противогололёдный материалНа дорогах края протестируют новый противогололёдный материал

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революцииВ Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языкеГора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

На эспланаде открылся Фестивальный домНа эспланаде открылся Фестивальный дом

На радость детямНа радость детям

Инициатива меняет Осу к лучшемуИнициатива меняет Осу к лучшему

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru