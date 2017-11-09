На совете ректоров обсудили вопросы безопасности

На совете ректоров обсуждали вопросы безопасности. Поводом для выбора такой темы стали недавние события, когда телефонные террористы практически парализовали на целый день работу вузов. Было отмечено, что эвакуация, необходимая в таких случаях, не везде прошла одинаково. И этой теме, а точнее тренировкам и обмену опытом, решено уделять куда большее внимание. Всестороннюю помощь депутатского корпуса Пермской думы предложил и спикер городского парламента Юрий Уткин. Стоит отметить, что совет ректоров тесно сотрудничает с муниципальной и региональной властью все годы своего существования по многим направлениям, к примеру, по программе дуального образования. А также реализует совместные проекты - одним из которых станет межрегиональный образовательный форум «Молодежь в движении - спортивный Олимп».