Его величество орган

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В Перми проходит 12 Международный фестиваль Органной музыки, который с момента своего появления открыл новые перспективы музыкальной и концертной жизни Прикамья и ознаменовал собой новый этап деятельности  краевой филармонии. Программа  интернационального музыкального форума наполнена  эксклюзивными выступлениями, экспериментами, именами новых исполнителей и яркими премьерами.

 

Радостное волнение, предвкушение настоящего  чуда...  Международный фестиваль органной музыки  меломаны всего Прикамья  с нетерпением ждали целый год. Билеты на все концерты  этого поистине фееричного события  разошлись мгновенно. 

Галина Кокоулина,  министр культуры Пермского края: "Это большая, серьёзная работа людей, кто работает в филармонии, творческих работников , поэтому это прежде всего поиск - поиск необычного, нетрадиционного, несочетаемого. Наша публика видела и слышала  орган много раз. И чтобы удивить, привлечь, вовлечь сюда, нужно показать очень неординарные программы".

 Неординарные программы - традиция пермского фестиваля. В этот раз  площадку  форума украсили шесть флагов стран участниц: России, Казахстана, Франции, Италии, Норвегии, Южной Кореи..  Уникальная концепция «Орган +», находка нашей краевой филармонии. Проект, насыщенный музыкальными раритетами,  встречами с лучшими исполнительскими именами. За одиннадцать лет на пермском фестивале орган сотрудничал более чем с шестью десятками самых  разных инструментов: классическими, народными, этническими. Открытие фестиваля  - и сразу премьера!  Впервые в  Перми  звучит «Гимн Милосердию»,  масштабное произведение испанского современного композитора Антона Гарсиа Абриля, причём сразу для  меццо-сопрано, виолончели, органа, камерного хора и струнного оркестра.

Премьера, к слову, не только для пермяков, а ещё и для исполнителей этого произведения.  Благодаря краевой филармонии на одной площадке впервые вместе работает потрясающий ансамбль  музыкантов мирового уровня: солистка «Новой оперы» Александра Саульская -Шулятьева,  Казанский государственный камерный оркестр  Рустема Абязова, органист  Аскеланд  Карстейн, виолончелист  Марк  Дробинский. 

   «Король инструментов» пермской филармонии вдохновил и Аскеланда  Карстейна, на нём, кроме премьеры, он исполнил  свои любимые произведения Баха. Норвежский органист активно гастролирует по Европе, Соединённым Штататам и Южной Америке, но инструмент с таким уникальным звучанием встретил впервые

   Премьеры, необычные встречи и сочетание казалось бы несочетаемого - визитная карточка нашего фестиваля. По уже сложившейся традиции Пермский край после столичных городов  задаёт тон Всероссийской акции «Ночь искусств», которая не первый год совпадает с открытием фестиваля. В своём видеообращении с этим праздником жителей края поздравил губернатор Прикамья Максим Решетников.

  Ярких эмоций на органном фестивале было действительно немало. В «Ночь искусств» впервые король инструментов зазвучал  с тувинским фольклором  и горловым пением - эксперимент под названием «Фуга для степи с органом».  Полифоническая музыка, где  переплелись песни вольного ветра, бескрайние степные просторы, шум  несущихся лошадей.

За всеми событиями фестиваля, благодаря проекту  «Виртуальный концертный зал»,  в режиме трансляции онлайн могли наблюдать любители музыки из Осы, Кунгура, Ильинского, Губахи, Полазны, Чернушки.   Международный фестиваль органной музыки Пермской филармонии - это  множество  незабываемых премьерных  и традиционных событий, включая благотворительные акции и  выездные концерты. Ежегодные детские музыкальные спектакли в рамках фестиваля – ноу-хау нашей филармонии. Концертное представление «Детский АЛЬтБом. Ироничный детектив для детей и взрослых» - своеобразный мультимедийный перфоманс, уносящий зал   в фантастический  мир детства.

Не повторятся и постоянно удивлять - традиция фестиваля Пермской филармонии.

Сочетание органа и сэнхвана - корейского национального духового инструмента в виртуозном исполнении Дон-Ил Шин и Хеен Ким - настоящее чудо! Эклектика стилей, жанров и эпох.

 В древности звучание бамбуковой язычковой трубы сравнивали с пением мифической птицы феникс. Ни разу в Перми этот инструмент не звучал. В сочетании с королём инструментов тем более.

 12 Международный органный фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Пермского  края.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 17:18 в рубрике - Вести Пермь

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