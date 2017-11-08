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Его величество орган
В Перми проходит 12 Международный фестиваль Органной музыки, который с момента своего появления открыл новые перспективы музыкальной и концертной жизни Прикамья и ознаменовал собой новый этап деятельности краевой филармонии. Программа интернационального музыкального форума наполнена эксклюзивными выступлениями, экспериментами, именами новых исполнителей и яркими премьерами.
Радостное волнение, предвкушение настоящего чуда... Международный фестиваль органной музыки меломаны всего Прикамья с нетерпением ждали целый год. Билеты на все концерты этого поистине фееричного события разошлись мгновенно.
Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: "Это большая, серьёзная работа людей, кто работает в филармонии, творческих работников , поэтому это прежде всего поиск - поиск необычного, нетрадиционного, несочетаемого. Наша публика видела и слышала орган много раз. И чтобы удивить, привлечь, вовлечь сюда, нужно показать очень неординарные программы".
Неординарные программы - традиция пермского фестиваля. В этот раз площадку форума украсили шесть флагов стран участниц: России, Казахстана, Франции, Италии, Норвегии, Южной Кореи.. Уникальная концепция «Орган +», находка нашей краевой филармонии. Проект, насыщенный музыкальными раритетами, встречами с лучшими исполнительскими именами. За одиннадцать лет на пермском фестивале орган сотрудничал более чем с шестью десятками самых разных инструментов: классическими, народными, этническими. Открытие фестиваля - и сразу премьера! Впервые в Перми звучит «Гимн Милосердию», масштабное произведение испанского современного композитора Антона Гарсиа Абриля, причём сразу для меццо-сопрано, виолончели, органа, камерного хора и струнного оркестра.
Премьера, к слову, не только для пермяков, а ещё и для исполнителей этого произведения. Благодаря краевой филармонии на одной площадке впервые вместе работает потрясающий ансамбль музыкантов мирового уровня: солистка «Новой оперы» Александра Саульская -Шулятьева, Казанский государственный камерный оркестр Рустема Абязова, органист Аскеланд Карстейн, виолончелист Марк Дробинский.
«Король инструментов» пермской филармонии вдохновил и Аскеланда Карстейна, на нём, кроме премьеры, он исполнил свои любимые произведения Баха. Норвежский органист активно гастролирует по Европе, Соединённым Штататам и Южной Америке, но инструмент с таким уникальным звучанием встретил впервые
Премьеры, необычные встречи и сочетание казалось бы несочетаемого - визитная карточка нашего фестиваля. По уже сложившейся традиции Пермский край после столичных городов задаёт тон Всероссийской акции «Ночь искусств», которая не первый год совпадает с открытием фестиваля. В своём видеообращении с этим праздником жителей края поздравил губернатор Прикамья Максим Решетников.
Ярких эмоций на органном фестивале было действительно немало. В «Ночь искусств» впервые король инструментов зазвучал с тувинским фольклором и горловым пением - эксперимент под названием «Фуга для степи с органом». Полифоническая музыка, где переплелись песни вольного ветра, бескрайние степные просторы, шум несущихся лошадей.
За всеми событиями фестиваля, благодаря проекту «Виртуальный концертный зал», в режиме трансляции онлайн могли наблюдать любители музыки из Осы, Кунгура, Ильинского, Губахи, Полазны, Чернушки. Международный фестиваль органной музыки Пермской филармонии - это множество незабываемых премьерных и традиционных событий, включая благотворительные акции и выездные концерты. Ежегодные детские музыкальные спектакли в рамках фестиваля – ноу-хау нашей филармонии. Концертное представление «Детский АЛЬтБом. Ироничный детектив для детей и взрослых» - своеобразный мультимедийный перфоманс, уносящий зал в фантастический мир детства.
Не повторятся и постоянно удивлять - традиция фестиваля Пермской филармонии.
Сочетание органа и сэнхвана - корейского национального духового инструмента в виртуозном исполнении Дон-Ил Шин и Хеен Ким - настоящее чудо! Эклектика стилей, жанров и эпох.
В древности звучание бамбуковой язычковой трубы сравнивали с пением мифической птицы феникс. Ни разу в Перми этот инструмент не звучал. В сочетании с королём инструментов тем более.
12 Международный органный фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.
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