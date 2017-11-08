«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

В Перми прошел творческий вечер известного советского и российского композитора Александра Журбина. Александр Журбин - автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Пермскому зрителю он известен по мюзиклам «Владимирская площадь» и «Доктор Живаго», которые с успехом идут в Театре-Театре более десяти лет. Именно с «Владимирской площади» в 2004 году началась новая жизнь театра, а драматические актеры впервые запели в лучших традициях Бродвея.

Александр Журбин, композитор: "Я очень горжусь, что это связанно со мной. Потом мы поставили «Доктор Живаго», и сейчас мы, может, что-нибудь третье поставим, Бог любит Троицу".

Сейчас на счету композитора 12 опер, музыка к 50 художественным фильмам, 30 мюзиклов, 3 балета, более двух тысяч эстрадных песен. На творческом вечере прозвучали отрывки из любимых мюзиклов и кинофильмов в исполнении автора и ведущих артистов театра.