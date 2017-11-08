Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Оверятах помнят своих героев

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

смотреть видео

Журбин

В Перми прошел творческий вечер известного советского и российского композитора Александра Журбина. Александр Журбин  - автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Пермскому зрителю он известен по мюзиклам «Владимирская площадь» и «Доктор Живаго», которые с успехом идут в Театре-Театре более десяти лет. Именно с «Владимирской площади» в 2004 году началась новая жизнь театра, а драматические актеры впервые запели в лучших традициях Бродвея.

Александр Журбин, композитор: "Я очень горжусь, что это связанно со мной. Потом мы поставили «Доктор Живаго», и сейчас мы, может, что-нибудь третье поставим, Бог любит Троицу".

Сейчас на счету композитора 12 опер, музыка к 50 художественным фильмам, 30 мюзиклов, 3 балета, более двух тысяч эстрадных песен. На творческом вечере прозвучали отрывки из любимых мюзиклов и кинофильмов в исполнении автора и ведущих артистов театра.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 16:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Оверятах помнят своих героев

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

На эспланаде открылся Фестивальный дом

Инициатива меняет Осу к лучшему

Переселение Березников: всё только начинается

В Перми судят обвиняемых в обрушении дома на Куйбышева

Живи, танцуй, счастливый город


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Оверятах помнят своих героев

Обратите внимание

в Перми

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

Мюзиклы А. Журбина «Владимирская площадь» и «Доктор Живаго» с успехом идут в Театре-Театре более десяти лет.
смотреть видео читать08.11.2017 в 16:55
Метки: в Перми, Культура, Общество

За памятниками присмотрит культурный патруль

Главная цель проекта - привлечь общественность, власть и бизнес к сохранению малоизвестных объектов культурного наследия в городе.
читать08.11.2017 в 16:32
Метки: в Перми, Общество

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
смотреть видео читать08.11.2017 в 15:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

К концу недели в Прикамье ожидается похолодание

К концу текущей недели в Пермском крае ожидается похолодание до -6 градусов в ночное время.
читать08.11.2017 в 14:45
Метки: в Перми, Общество

В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей

Большую часть убрали сами собственники, семь объектов демонтировала администрация района.
читать08.11.2017 в 12:42
Метки: в Перми, Общество

В России

Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

В Перми, как и по всей России, вступают в силу поправки в правила движения по кольцевым перекресткам.
смотреть видео читать08.11.2017 в 12:23
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество, Аварии

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

7 ноября – День Октябрьской революции, памятная дата в Российской Федерации. Кто и как ее отметил?
смотреть видео читать08.11.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели

Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
Метки: Общество, Происшествия, В России, В мире

«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России

Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
читать07.11.2017 в 12:55
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!

Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
читать06.11.2017 в 17:14
Метки: В России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками«Папа» российских мюзиклов встретился с пермяками

За памятниками присмотрит культурный патрульЗа памятниками присмотрит культурный патруль

Россия выбирает «Народного участкового»Россия выбирает «Народного участкового»

В Оверятах помнят своих героевВ Оверятах помнят своих героев

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогуБасков попросил губернатора отремонтировать дорогу

К концу недели в Прикамье ожидается похолоданиеК концу недели в Прикамье ожидается похолодание

В центре внимания: Чайковский спортивныйВ центре внимания: Чайковский спортивный

Пешнигорт возрождает храмПешнигорт возрождает храм

На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТПНа трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

Край поддержит молодых педагоговКрай поддержит молодых педагогов

В Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражейВ Мотовилихе завершен масштабный демонтаж гаражей

Властелин кольца: как проехать круговые перекресткиВластелин кольца: как проехать круговые перекрестки

На дорогах края протестируют новый противогололёдный материалНа дорогах края протестируют новый противогололёдный материал

В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революцииВ Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

Гора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языкеГора кай: Современная эстрада на коми-пермяцком языке

На эспланаде открылся Фестивальный домНа эспланаде открылся Фестивальный дом

На радость детямНа радость детям

Инициатива меняет Осу к лучшемуИнициатива меняет Осу к лучшему

Все на слетВсе на слет

Переселение Березников: всё только начинаетсяПереселение Березников: всё только начинается

В Перми судят обвиняемых в обрушении дома на КуйбышеваВ Перми судят обвиняемых в обрушении дома на Куйбышева

Кукольный театр на колёсахКукольный театр на колёсах

Театр оперы и балета получит 12 млн рублей на балет «Щелкунчик»Театр оперы и балета получит 12 млн рублей на балет «Щелкунчик»

Живи, танцуй, счастливый городЖиви, танцуй, счастливый город

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru