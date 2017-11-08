В Оверятах помнят своих героев

В Оверятах торжественно открыли мемориальные доски двум выпускникам местной школы №11. Николай Григорьев и Алексей Ежов погибли при исполнении своего служебного долга, награждены посмертно.

4 ноября отныне для жителей Оверят вдвойне значимая дата. Сегодня здесь открывается 2 мемориальные доски героям-землякам, погибшим при исполнении своего служебного долга.

Николай Григорьев погиб при исполнении служебного долга в Афганистане. Алексей Ежов участвовал в первой Чеченской. Тогда, в 1994-м, в новогоднюю ночь состоялся штурм Грозного. Алексей был связистом батальона, атаковавшего площадь "Минутка".

Александр Болдарев, родственник Алексея Ежова: "Чеченцы их встретили гранатометами, реактивными снарядами. Было много уничтожено бойцов. Лейтенанта командира БМП захватили в плен, и он сказал, что там остался раненый солдат. И на этом оборвалась наша связь".

Мемориальные доски открыли возле 11-й школы. Именно тут учились молодые ребята. Их фотографии почетно висят в школьном музее.

Историю бойцов знают все жители поселка Оверята. На площади сегодня собрались не только представители старшего поколения, но и школьники.

Мемориальные доски дополнят стелу, посвященную героям Отечества. Сама площадка перед школой станет местом для проведения праздников и патриотических уроков.