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← На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

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Басков

Известный эстрадный певец Николай Басков в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова попросил помочь жительнице Юсьвинского района Валентине Овчинниковой. Она была одним из гостей передачи и рассказала об основанном ею в деревне Афонино приюте «Рассвет». Он существует более 10 лет. Сюда приезжают инвалиды и бродяги. За свой счет пенсионерка оказывает им помощь. Однако все это время до приюта нет нормальной дороги. Построить ее и попросили российские звезды.

Николай Басков, народный артист РФ: "Мне кажется, на эту проблему, на которую благодаря программе привлекли внимание всей страны, я думаю, что это будет неуважением, если губернатор Пермского края не обратит на это внимания".

 

Метки: в Пермском крае, Власть, в Кудымкаре

Опубликовано: 08.11.2017 в 15:04 в рубрике - Вести Пермь

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← На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

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