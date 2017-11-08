Басков попросил губернатора отремонтировать дорогу

Известный эстрадный певец Николай Басков в программе «Прямой эфир» у Андрея Малахова попросил помочь жительнице Юсьвинского района Валентине Овчинниковой. Она была одним из гостей передачи и рассказала об основанном ею в деревне Афонино приюте «Рассвет». Он существует более 10 лет. Сюда приезжают инвалиды и бродяги. За свой счет пенсионерка оказывает им помощь. Однако все это время до приюта нет нормальной дороги. Построить ее и попросили российские звезды.

Николай Басков, народный артист РФ: "Мне кажется, на эту проблему, на которую благодаря программе привлекли внимание всей страны, я думаю, что это будет неуважением, если губернатор Пермского края не обратит на это внимания".