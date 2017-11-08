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← Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

На трассе Полазна-Чусовой произошло смертельное ДТП

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ДТП

Серьезная авария произошла на трассе Полазна-Чусовой. По данным ГИБДД, автомобиль "Рено" с 29-летним водителем и пассажиром занесло на дороге. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фургоном "Мерседес", который от удара врезался в идущий сзади такой же фургон. В итоге водитель «Рено», предполагаемый виновник ДТП, а также водитель одного из фургонов были госпитализированы с тяжелыми травмами, девушка-пассажир погибла на месте. Водитель второго фургона не пострадал.

Метки: в Пермском крае, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 08.11.2017 в 14:02 в рубрике - Вести Пермь

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← Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

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