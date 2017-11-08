Властелин кольца: как проехать круговые перекрестки

8 ноября в Перми, как и по всей России, вступают в силу недавние правительственные поправки в правила движения по кольцевым перекресткам. Теперь будет единый стандарт – кто едет по кругу, тот и главный. Но как всегда есть нюансы. Какие сюрпризы с утра ждут пермских водителей?

Константин Лиховских, заместитель начальника ОУ «Пермская автошкола ДОСААФ России», председатель совета Ассоциации автошкол Пермского края: "Все те, кто двигается по кольцу, имеют преимущество".

У учеников Константина Лиховских есть, кому нажать педаль тормоза, если те что-то перепутают. Между тем, большинству водителей придётся ориентироваться на месте - изменилась ли схема движения.

Константин Лиховских, заместитель начальника ОУ «Пермская автошкола ДОСААФ России», председатель совета Ассоциации автошкол Пермского края: "Обстановка усложнится, возможно, вырастет и количество ДТП. А так, подъезжая, сбавляйте скорость".

В Перми изменения коснутся трех развязок: площади Карла Маркса, площади Восстания, а также пересечения улиц Первомайской и Веденеева. Знаки «Круговое движение» здесь с 8 ноября будут иметь только одно значение - в круге движение главное. В ГИБДД рассчитывают на снижение количества аварий, в том числе и за счёт психологического восприятия.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Перми: "Водитель, подъезжая к данному перекрестку, уже притормаживает, понимает, что по круговому движению может двигаться автомобиль. Когда он заезжает, автоматически, при повороте налево уступает дорогу пешеходам".

Круговое движение на площади Восстания будет как минимум необычным - выезды здесь ограничены светофорами. Как это скажется на пропускной способности, пока неясно, но в дирекции дорожного движения готовы реагировать на возможные заторы.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Кольца не любят сосуществования со светофорами, но это неизбежно, иначе будет небезопасно для пешеходов. Так и здесь - на площади Восстания, но будем смотреть, как меняется ситуация, и регулировать режим работы светофорного объекта".

По-прежнему всё останется у Центрального рынка и на площади Гайдара. Знак «Круговое движение» на этих развязках уже заменили знаками приоритета. Как говорят эксперты, «кольца» здесь запроектированы не так, как того требует современная транспортная сеть. Здесь нет возможности для манёвра. В час пик автобусы, которые едут со стороны Перми-2, в круг не попадут. По мнению специалистов, причина в том, что точка примыкания этой улицы совпадает с точкой съезда на улицу Локомотивную, а должно быть хоть какое-то расстояние.

Совет и новичкам, и опытным водителям - перед выходом из дома мысленно пройти свой маршрут, отмечая самые сложные точки. А непосредственно на круге следить не только за своими манёврами, но и движениями соседей по полосе. Ведь не все могут быть готовы к изменениям.