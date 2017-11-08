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В Прикамье отметили 100-летие Октябрьской революции

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митинг

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Обелиск в честь 60-летия Советского Союза специально установили на самой высокой точке деревни Мошево. За три десятка лет лобное место поросло травой, а памятник нерушимому союзу обветшал. 

бюст Сталина

Но дело Ленина, как говорится, живет. Леонид Лунегов с товарищами водрузил красный флаг и принёс бюст Сталина. Теперь каждый год 7 ноября в день Октябрьской революции обязательный митинг - и пускай, что никто не видит.

100 лет Революции

В Перми отметить 100-летие крупнейшего политического события 20 века, повлиявшего на дальнейший ход развития всемирной истории, пришли около полусотни человек. В основном - люди старшего возраста.

Немного истории. Пермская губерния в событиях 1917 принимала посредственное участие. И первоначальная реакция на смену власти была не в пользу большевиков.

Ленин

www.ru.wikipedia.org: «26 октября (8 ноября) 1917 года известия об Октябрьской революции достигли Перми. 27 октября городская дума, за исключением фракции социал-демократов, осудила захват власти Петроградским Советом».

Последствием восстания стала гражданская война. Через год войска Колчака взяли Пермь. Во время контрнаступления красных белые взорвали железнодорожный мост через Каму. После административный центр Урала советской властью из столицы Прикамья был перенесён в Свердловск.

Историки отмечают, что на заре становления советской республики большевики не получили должной поддержки от СМИ. И здесь немалую роль в агитации сыграла атрибутика - например, красный бант – метка, по которой можно было отличить "своего" от "чужого".

флаг

В ателье красная атласная лента - в ходу, даже булавки кончились. Возможно, это всего лишь совпадение. Сегодня отличительные знаки никого ни от кого не отличают. Просто красный - это цвет революции. И для жителей деревни Мошево события столетней давности больше погружение в историю. Тем более что она, судя по болванкам снарядов, буквально под ногами.

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 11:36 в рубрике - Вести Пермь

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