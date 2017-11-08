На эспланаде открылся Фестивальный дом

Загадочная стройка на пермской эспланаде, до недавнего времени так интересовавшая прохожих, обернулась открытием Фестивального дома. В него переехали все площадки, полюбившиеся горожанам за лето: Сказариум, Город Мастеров, и будет еще много интересного. Мероприятия уже идут и расписаны до весны. На первом этаже фестивального дома расположилась выставочная зона - экспозиции здесь будут сменяться регулярно, по средам будут проходить спектакли. Есть и своя фишка – искусственный газон перед панорамным окном, где всю зиму можно будет любоваться городским пейзажем. Фестивальный дом проработает до 1 апреля, его двери будут открыты в будни по вечерам, а в выходные и праздники – весь день с полудня.

Антон Клепиков, руководитель проекта "Пермский период. Новое время": "Все мероприятия, которые будут в нем проходить, бесплатные мероприятия для пермяков. На сайте permfest.ru будет подробная информация, расписание выставок, расписание работы мастеров, «Сказариума»".