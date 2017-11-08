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Инициатива меняет Осу к лучшему

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сквер Витуса Беринга

В Осе появился наглядный пример того, как рядовые жители могут по собственной инициативе изменить городской облик. Теперь для таких инициативных есть возможность бюджетной поддержки. Хотя и самим придется потратиться. Как это работает, и что потом получается?

Ольга Вшивкова вместе с детьми Пермский губернский оркестр слушает впервые. Прямо на площади в центре теперь можно изучать историю великих географических открытий. Здесь появился деревянный корабль, скамейки, беседки и кустарники.

Ольга Вшивкова, житель Осы: "Рады новому скверу, новому месту в нашем городе!".

Квартира Людмилы Половинкиной находится как раз напротив нового сквера. Вместе с жителями они решили обустроить огромный пустырь, который долгое время находился в центре. Написали проект, который победил на конкурсе «Инициативного бюджетирования». Так был задуман сквер Витуса Беринга.

Одно из главных условий «народного бюджета» - это средства. 90 процентов от суммы вносит краевой бюджет, остальные 10 ищут авторы проекта. Глава региона Максим Решетников отметил, что успешность каждого проекта должны оценивать сами жители, потому что в основе лежит их идея и инициатива.

Яков Лузянин, глава администрации Осинского муниципального района: "Сам проект около 4 миллионов рублей, здесь львиная доля - средства правительства Пермского края".

В этом году большинство проектов направлены на ремонт автодорог, тротуаров, пешеходных мостов, обустройство зон отдыха. В 2017 году на эти цели из краевого бюджета было выделено больше 90 миллионов рублей, в следующем - больше ста.

Татьяна Фофанова, заместитель начальника Управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского края: "У нас будут профинансированы проекты ТОС в 2018 году в размере 20 миллионов. Что касается инициативного бюджетирования, то порядка 100 миллионов заложено на эти проекты".

Уже сейчас проекты инициативного бюджетирования 2018 года проходят общественную экспертизу. В Осе в следующем году планируют реконструировать городскую набережную и построить открытый театр, который уже был здесь много лет назад.

 

 

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 08.11.2017 в 10:24 в рубрике - Вести Пермь

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