Переселение Березников: всё только начинается

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Березники

В Березниках сдан пятый и последний из обещанных в этом году высотный дом в новом микрорайоне «Любимов». До новогодних праздников заселят и его. Строители темпов обещают не сбавлять.

Тепло есть, плиты и сантехника стоят. Даже автовентиляция предусмотрена. Но сегодня осматривают пока что журналисты, будущие жильцы только готовятся получать ключи. За них говорят соседи.

Любовь Шарипова: "Бабушка у нас здесь живет, мы в гостях. Бабушка довольна, ей больше нравится, чем она жила в центре города, потому что здесь спокойно, чистый воздух".

В офисе, где выдают ключи от новых квартир, всегда есть люди. Многие уже успели посмотреть свои новые квадратные метры.

В этом году Правительство России направило почти 2 млрд рублей на переселение березниковцев.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Введено пять домов, около тысячи квартир, соответственно, около шестисот семей березниковцев воспользовались своим правом и получили ключи от этих квартир. Остальные воспользуются такой возможностью до конца года".

Некоторые новоселы получили ключи из рук губернатора Максима Решетникова. Руководитель региона тогда отмечал в первую очередь комплексное освоение территории.

Есть уже и договоренности об увеличении количества общественного транспорта до кварталов «Любимова» – с 1 ноября 23-й маршрут вместо 111 будет выполнять 135 рейсов. Еще два дома должны сдать на будущий год, но большинство - в 2019-м.

Детский садик должен быть сдан в марте следующего года, затем школа и ФОК. Планируется, что к 2020 году население микрорайона достигнет 10 тысяч человек.

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Пермском крае, Власть, Экономика

Опубликовано: 08.11.2017 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми судят обвиняемых в обрушении дома на Куйбышева

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