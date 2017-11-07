Пермь готовится к международному кинофестивалю «Лампа»
В рамках проведения форума «Добровольцы России-2017» 22 и 23 ноября в Перми пройдёт международный кинофестиваль социально ориентированных фильмов «Лампа». По этому поводу в столице Прикамья прошла пресс-конференция, на которой рассказали, что в конкурсную программу войдут короткометражные фильмы, видеоролики и социальная реклама, в основу сюжетов которых легли судьбы добровольцев и реальные истории людей, изменивших мир вокруг себя. Тема конкурса 2017 года сформулирована как «Человек. Поступок. Выбор». Всего на суд международного жюри было прислано более 670 работ как профессиональных режиссёров, так и любителей из 58 стран мира, включая Индию, Турцию, Иран и многие другие.
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