Живи, танцуй, счастливый город

Пять месяцев и 9 мастер-классов от лучших тренеров города, более 500 женщин посетили танцевальные уроки. Все это происходило в рамках фестиваля «Счастливый город». Любая женщина могла прийти на танцевальный марафон и освоить технику танца, попробовать себя в новом направлении и погрузиться в атмосферу танца. При этом возраст и уровень подготовки совершенно не важен. Все подробности узнала Карина Бурьян.