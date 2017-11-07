Живи, танцуй, счастливый город
Пять месяцев и 9 мастер-классов от лучших тренеров города, более 500 женщин посетили танцевальные уроки. Все это происходило в рамках фестиваля «Счастливый город». Любая женщина могла прийти на танцевальный марафон и освоить технику танца, попробовать себя в новом направлении и погрузиться в атмосферу танца. При этом возраст и уровень подготовки совершенно не важен. Все подробности узнала Карина Бурьян.
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