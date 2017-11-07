Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Пермский край. Неделя за 159 секунд
События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 16:24
ВОВРЕМЯ. Про детей
Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 16:00
Кто главный на «круге»?
В Перми меняются правила кругового движения на трех перекрестках.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 15:11
Пермяки отметили День народного единства
День народного единства в России отмечают 12-й год.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 14:15
«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
|читать07.11.2017 в 12:55
Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели
Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 14:36
«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
Лучшей командой Высшего дивизиона пермячки стали досрочно.
|читать07.11.2017 в 12:55
Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!
Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
|читать06.11.2017 в 17:14
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
Интерпол депортировал вербовщиц, которые отправляли пермских девушек в Бахрейн для занятий проституцией.
|смотреть видео читать06.11.2017 в 10:13
Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии
К 35 годам Юля достигла многого, и ее путь к славе и семейному счастью полон интересных историй.
|читать05.11.2017 в 16:25
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели
Пермяки отметили День народного единства
«Звезда-2005» - шестикратный чемпион России
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Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!
В Перми изменится организация кругового движения на перекрестках
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии
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Кто главный на «круге»?
Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели
Пермяки отметили День народного единства
Вести Пермь. События недели
В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков
Пермское радио отметило юбилей
В сетях подпольного азарта: закрыты десятки казино
В Перми открылся Международный фестиваль органной музыки
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