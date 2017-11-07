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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.11.2017 в 16:24 в рубрике - Вести Пермь

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