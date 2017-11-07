Кто главный на «круге»?

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В Перми меняются правила кругового движения на трех перекрестках. Согласно постановлению правительства приоритет получат транспортные средства, въезжающие на перекресток. Изменения коснутся трех участков – на площади Карла Маркса, площади Восстания, а также пересечении улиц Первомайской и Веденеева. На площади Гайдара в районе Перми-2 организация движения останется прежней. В связи с этим дорожные знаки «круговое движение» намерены демонтировать. Проезд перекрестка будет определяться знаками приоритета.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.11.2017 в 15:11 в рубрике - Вести Пермь

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