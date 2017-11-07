Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели
Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти 14-летней модели из Перми. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Также заявлено о том, что вопрос с транспортировкой тела будет решен до конца недели. Консул в Шанхае Андрей Куликов подтвердил, что сейчас ведомство занимается организацией перевозки тела. Как рассказала мама девочки изданию «Бизнес-класс», похоронить ее планируется на кладбище в Закамске. Напомним, 14-летняя пермячка, участвовавшая в показах в Шанхае, была госпитализирована 25 октября из-за высокой температуры. Два дня девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии и скончалась 27 числа.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки отметили День народного единства
Вести Пермь. События недели
В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков
Пермское радио отметило юбилей
В сетях подпольного азарта: закрыты десятки казино
В Перми открылся Международный фестиваль органной музыки
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
В PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революции
Добавить комментарий: