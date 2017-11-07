Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти юной модели

Российское генконсульство в Шанхае выясняет причину смерти 14-летней модели из Перми. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Также заявлено о том, что вопрос с транспортировкой тела будет решен до конца недели. Консул в Шанхае Андрей Куликов подтвердил, что сейчас ведомство занимается организацией перевозки тела. Как рассказала мама девочки изданию «Бизнес-класс», похоронить ее планируется на кладбище в Закамске. Напомним, 14-летняя пермячка, участвовавшая в показах в Шанхае, была госпитализирована 25 октября из-за высокой температуры. Два дня девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии и скончалась 27 числа.