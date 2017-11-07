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Пермяки отметили День народного единства

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бурановские бабушки

Вместо официального приёма - тёплые объятия. В гостях у пермяков знаменитый музыкальный ансамбль из села Бураново. С интересом расспрашивают о том, сколько национальностей представлено в регионе: ответ - без малого полторы сотни. И многие собрались в Театральном сквере.

День народного единства в России отмечают 12-й год, Евгений Тверетинов на сцене почти в 4 раза дольше. Наблюдал страну в разные исторические моменты, менялась и аудитория. Сейчас вновь всплеск интереса к патриотическим композициям.

Евгений Тверетинов, главный дирижёр и художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Темпоритм патриотичной мелодий передаётся и народу, стало доброй традицией в общенародные праздники поднимать настроение хорошей музыкой".

 Затем аплодировали этническим и фольклорным коллективам. По всему периметру сквера расположились шатры, где угощали шаньгами и пловом, увлечённо рассказывали о достижениях своего народа. Жасмена Айрапетян привезла игрушки воспитанников, в каждой особый смысл - к примеру, гранат - не украшение, а символ единства, когда все зёрнышки вместе.

пермяки

Праздник - один из самых молодых в России, и каждый ещё в процессе понимания его смысла. Гостями праздника, по предварительным подсчётам, стали 10 тысяч человек. И это только в сквере.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Когда мы вместе, нам вместе удаётся строить авиационные двигатели, дома и дороги, воспитывать детей, поэтому я уверен, что Пермь будет и дальше так дружно жить".

 Как символ дружбы - горячий чай, здесь пытались согреть каждого, особенно самых маленьких.

Ирина Ермакова, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края»: "Для детей это возможность провести выходные с родителями, не когда каждый уткнулся в телефон, в книгу, а вместе - всей семьёй".

 Выступление Бурановских бабушек завершило большую программу.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.11.2017 в 14:15 в рубрике - Вести Пермь

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