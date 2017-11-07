Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 5 ноября 2017 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 5 ноября 2017 г.
Вести Пермь. События недели
Обзор главных событий Пермского края.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 12:11
Пермское радио: 90 лет в эфире
Большая праздничная программа, посвященная 90-летию Пермского радио.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 11:33
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
До 30 ноября электрички Горнозаводского направления будут курсировать по новому графику.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 10:53
Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков
Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Первые 20 - одинаковые по всей стране, остальные проверяют знания этнографии конкретного региона.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 10:30
Пермское радио отметило юбилей
Знаменитые слова «Говорит Пермь» прозвучали в ноябре 1927 года.
|смотреть видео читать07.11.2017 в 10:06
Негр, верблюд и полный «Аншлаг»!
Без шуток: «Аншлагу» – 30 лет!
|читать06.11.2017 в 17:14
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
Интерпол депортировал вербовщиц, которые отправляли пермских девушек в Бахрейн для занятий проституцией.
|смотреть видео читать06.11.2017 в 10:13
Юлия Ковальчук залезла на стол приемной комиссии
К 35 годам Юля достигла многого, и ее путь к славе и семейному счастью полон интересных историй.
|читать05.11.2017 в 16:25
Чем блистал звёздный бал
В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, состоялся ежегодный Бал дебютанток.
|читать04.11.2017 в 17:00
Какие мы счастливые!
Пермский край вошел в ТОП-15 счастливых регионов России.
|смотреть видео читать03.11.2017 в 16:55
Пермское радио: 90 лет в эфире
В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков
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В PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революции
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В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков
Пермское радио отметило юбилей
В сетях подпольного азарта: закрыты десятки казино
В Перми открылся Международный фестиваль органной музыки
Как пермячек отправляли в сексуальное рабство
В PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революции
Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»
Какие мы счастливые!
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