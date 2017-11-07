В Прикамье стартовал проект «Я люблю математику»

Проект «Я люблю математику» объявлен в пермских школах региональным Минобром. Здесь организация учебного процесса не только выглядит по-новому. В школах широко использовали современные технологии.

Как и чему учат в краснокамской школе №8, можно увидеть на экране компьютера. Здесь задания и оценки, а проверка знаний занимает считанные секунды - оценки выставляет не учитель, а система.

"Я люблю математику" - название проекта регионального Министерства образования. Среди решающих тесты десятиклассник Дмитрий Чирков, свое будущее юноша связывает с IT-технологиями и Пермским краем.

Дмитрий Чирков: "Знания, накопленные посредством этого теста, помогут нам в будущем при сдаче ЕГЭ, при поступлении в вузы и в жизни, мне кажется".

Это не натаскивание, а организация учебного процесса по-новому. Помимо учеников, знания получают и их учителя. Для них проходят курсы повышения квалификации педагогов.

Пока школьники решали примеры, в соседнем кабинете представители Минобра и педагогический состава 8-й школы (учебное заведение из 65 школ-участниц проекта лидер по успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по математике) обсудили сильные и слабые стороны современных технологий в образовательном процессе.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "В этом году мы получили высочайший результат. Средний уровень по краю на восемь с лишним баллов выше, чем по России. В школах, которые участвовали в проекте, ещё больше".

Ещё одна задача, поставленная профильному министерству правительством края, обеспечить школам высокоскоростной доступ в Интернет.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Для того чтобы максимально инициировать внедрение этих информационных технологий в школы, чтобы потребность была. Мы же понимаем, что это ненормально, школа не испытывает потребности в использовании удаленных библиотек, лекциях, т.е. дети не пользуются интернетом и тем ресурсом, который сейчас есть".

В планах научить детей любить не только математику. По тому же принципу - химию, физику. Всё то, что необходимо промышленному региону.