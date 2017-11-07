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Из-за ремонта моста меняется расписание электричек
Из-за ремонта моста меняется расписание электричек. До 30 ноября электрички Горнозаводского направления будут курсировать по новому графику. У многих поездов изменится время отправления со станции, часть маршрутов будет сокращена или вовсе отменена. Среди них поезд №6254 Пермь-2 – Чусовская. Причина – ремонт железнодорожного моста между 54-м километром и станцией Алебастрово.
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