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Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков

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Этнографический диктант

Пермь присоединилась к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 

Один из вопросов диктанта - "Определите последовательность добровольного вхождения перечисленных ниже территорий в Российское государство".

Третьекласснице Арине, может, и не все вопросы были по зубам, но сам процесс девочку увлёк. Тем более, что накануне они с мамой готовились к этому диктанту.

Осмысленно подошла к написанию диктанта Ирина Каменских. Она  первая справилась с зданием, и похоже, её ждёт отличная оценка.

Ирина Каменских: "Я сама недавно побывала в Брестской крепости в Белоруссии, и мне понравился вопрос - какие национальности вместе с русскими защищали границу, и 22 июня вместе с русскими встали на защиту Родины".

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Первые 20 - одинаковые по всей стране, а последние 10 проверяют знания этнографии конкретного региона. В Пермском крае их составлением занимался доктор исторических наук Александр Черных.

Этнографический диктант

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН: "Принципов было несколько. Показать, что Пермский край большой и богатый. Вторая задача - пробудить интерес к истории, культуре".

Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Например, Рахмотулло Мазорьев принимает участие в этнодиктанте уже второй год подряд.

Общая сумма баллов, которую может получить участник, равно 30. Кроме того, пишущие были ограниченны во времени. Ровно 45 минут отводилось участникам на написание диктанта. В этом году этот диктант приурочен к празднику Дня народного единства, поэтому слоганом диктанта стало – «Народов много – страна одна».

Этнографический диктант

Всего же по Пермскому краю диктант написали около 2,5 тысячи человек на 107 площадках. Результаты можно будет найти на сайте miretno.ru после 12 декабря.

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.11.2017 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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