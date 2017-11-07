Большой этнографический диктант написали 2,5 тысячи пермяков

Пермь присоединилась к всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Один из вопросов диктанта - "Определите последовательность добровольного вхождения перечисленных ниже территорий в Российское государство".

Третьекласснице Арине, может, и не все вопросы были по зубам, но сам процесс девочку увлёк. Тем более, что накануне они с мамой готовились к этому диктанту.

Осмысленно подошла к написанию диктанта Ирина Каменских. Она первая справилась с зданием, и похоже, её ждёт отличная оценка.

Ирина Каменских: "Я сама недавно побывала в Брестской крепости в Белоруссии, и мне понравился вопрос - какие национальности вместе с русскими защищали границу, и 22 июня вместе с русскими встали на защиту Родины".

Задания диктанта состояли из 30 вопросов. Первые 20 - одинаковые по всей стране, а последние 10 проверяют знания этнографии конкретного региона. В Пермском крае их составлением занимался доктор исторических наук Александр Черных.

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН: "Принципов было несколько. Показать, что Пермский край большой и богатый. Вторая задача - пробудить интерес к истории, культуре".

Участником диктанта мог стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Например, Рахмотулло Мазорьев принимает участие в этнодиктанте уже второй год подряд.

Общая сумма баллов, которую может получить участник, равно 30. Кроме того, пишущие были ограниченны во времени. Ровно 45 минут отводилось участникам на написание диктанта. В этом году этот диктант приурочен к празднику Дня народного единства, поэтому слоганом диктанта стало – «Народов много – страна одна».

Всего же по Пермскому краю диктант написали около 2,5 тысячи человек на 107 площадках. Результаты можно будет найти на сайте miretno.ru после 12 декабря.