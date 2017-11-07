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Пермское радио отметило юбилей

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Пермское радио отмечает юбилей – 90 лет исполнилось этому средству массовой информации. Знаменитые слова «Говорит Пермь» прозвучали в ноябре 1927 года. С тех пор многое изменилось, ушли в прошлое целые профессии.

Теплого солнца от ноября в Перми никто не ожидает. Точно так же как и 90 лет назад, когда в радиоэфире прозвучало первое сообщение о погоде. С тех пор прошла целая эпоха. Уже нет профессии диктора, и как признается Татьяна Старцева, говорить ведущим приходится гораздо быстрее своих предшественников.

Татьяна Старцева, ведущая: "Сама жизнь стала быстрее. Мы торопимся сказать нужное, важное, доброе".

В Перми радио начиналось с любительского кружка. Когда во всем городе приемников было не больше десятка, прошла первая трансляция.

Радиокружок в Перми появился еще в 1924 году, но первая трансляция состоялась именно 6 ноября 1927. В этом здании, тогда городском театре проходило торжественное заседание, посвященное годовщине Октябрьской революции. И именно тогда впервые прозвучала фраза «Говорит Пермь». А в качестве пробной записи запустили композицию «Из-за острова на стрежень...»

Вместо смартфона, правда, тогда был целый оркестр. За тем, как менялось оборудование на радио, можно проследить в музее. Еще в конце 80-х передачи монтировали на большие магнитные катушки. Ловили не слово, каждый звук - вот он прообраз современных диджеев.

студия радиовещания

Татьяна Сиголаева, звукорежиссер: "Работа рук и ног, растяжка была хорошая, и все было интересно".

Сегодня Татьяна учится уже у своей дочери. С последним обновлением все радиостудии полностью перешли на цифровое оборудование. Вместе с оснащением приходит новое поколение рабочей династии.

Ольга Сиголаева, звукорежиссер: "Быстрее получается монтаж, передача данных. Все это происходит быстрее моментально в режиме онлайн".

Сегодня пермские голоса ежедневно вещают на трех станциях – «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Обновление оборудования позволило войти и в первый мультиплекс. Но главное и сейчас, как здесь говорят, это все-таки люди.

Юрий Филимонов, начальник службы РВ ГТРК «Пермь»: "Когда 24 года назад я пришел сюда работать, я переступил порог Дома радио. Так вот он домом и остался, потому что есть понятие преемственности, все поколения присутствуют, это самое ценное. А пока жива эта атмосфера, эти профессионалы, будет жить радио".

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Радио, СМИ

Опубликовано: 07.11.2017 в 10:06 в рубрике - Вести Пермь

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