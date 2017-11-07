В сетях подпольного азарта: закрыты десятки казино

Российские полицейские заявили о ликвидации сети незаконных игорных клубов - это десятки подпольных казино, которые работали на территории сразу нескольких российских регионов, в том числе в Пермском крае. Заведения действовали под видом легальных диллинговых центров, занимающихся бинарными опционами, то есть работой на финансовой бирже. По данным полиции, подпольные клубы начиная с 2014 года принесли злоумышленникам нелегальный доход в особо крупном размере. В ходе рейдов изъято более 160 единиц игорного оборудования, комплектующие к игровым терминалам, ноутбуки и системы видеоконтроля, деньги и черновые записи, бухгалтерия. Расследование продолжается.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Было обнаружено и изъято 160 единиц игорного оборудования, комплектующие к игровым терминалам, ноутбуки и системы видеоконтроля, деньги и черновые записи, бухгалтерская документация, а также иные предметы и документы, которые имеют значение для расследования этого уголовного дела".