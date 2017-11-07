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В Перми открылся Международный фестиваль органной музыки

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Норвегия, Италия, Южная Корея, Казахстан, конечно, Россия. В Перми открылся международный фестиваль органной музыки. На открытии побывала корреспондент ГТРК "Пермь" Карина Бурьян:

"На сцене Органного зала играет камерный оркестр из Казахстана. Сейчас идет второе отделение концерта. В первом отделении мы могли слушать орган в дуэте с виолончелью. В книге отзывов уже появились первые восторженные отзывы слушателей. За органом сидит Карстейн Аскеланд из Норвегии. Всего за орган сядут музыканты из пяти стран – Норвегии, Италии, Казахстана, России. Компанию органисту составил Марк Дробинский – ученик легендарного Мстислава Ростроповича. Его еще называют демоном виолончели, и с ним нам удалось пообщаться до начала концерта.

Марк Дробинский

Марк Дробинский, виолончелист (Франция): "Я в восторге от смелости, от энтузиазма, с каким коллектив филармонии организовывает этот фестиваль. Я просто вынужден быть на высоте. Я готовился к этому концерту, как если бы готовился к самому главному залу в галактике. Для меня это очень важный концерт".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.11.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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