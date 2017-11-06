Как пермячек отправляли в сексуальное рабство

Интерпол депортировал вербовщиц, которые отправляли пермских девушек в Бахрейн для занятий проституцией. Россиянки находились в международном розыске, а сейчас обвиняются в торговле людьми. Как установили правоохранители, две женщины отправляли для сексуальной эксплуатации девушек из Пермского края, Удмуртской республики и Челябинской области. Там встречали приехавших и передавали сообщникам. Те забирали у россиянок паспорта и, угрожая физической расправой, удерживали, используя для оказания сексуальных услуг. Преступления совершены в период с 2011 по 2016 гг. В августе этого года место нахождения женщин было установлено, их задержали. По согласованию с компетентными органами Бахрейна принято решение о депортации задержанных. Накануне их доставили в Россию.