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← Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»

В PERMM открылась выставка к столетию Октябрьской революции

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В Музее современного искусства открылась новая выставка, которую приурочили к столетию Октябрьской революции, и называется она «На маяк»: форма и политика света». Она посвящена электричеству и свету. На первом этаже находятся арт-обьекты и инсталляции, которые отображают историю электрификации Перми и Пермского края. На втором этаже представил свою фантазию на тему света Миша Кубалль - знаменитый немецкий художник. Его инсталляция называется  «spacespeechspeed».  Здесь же Скульптура-аквариум пермской художницы Анны Андржиевской представляет собой трехмерную метафору затопления территорий вокруг Камской ГЭС. Ведь после ее строительства вода в реке Кама поднялась на 26 метров. На третьем этаже собраны работы о свете и политической истории. Все они очень разные по форме и смыслу. Именно эта часть экспозиции окунает зрителей в современность.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM: "Мы говорим на этой выставке о том, насколько важен свет как образ, как энергия, как технология для того, чтобы мы в это светлое будущее попали. И одновременно эта выставка показывает о том, каким тернистым бывает путь".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 05.11.2017 в 15:13 в рубрике - Вести Пермь

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