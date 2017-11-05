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Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»

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подозреваемый

Пермские полицейские ищут жертв преступника, задержанного накануне. Молодой человек, так называемый гастролер, приехал в Пермь для совершения своих нападений. Попался после вооруженного ограбления продуктового магазина на улице Папанинцев. Ситуацию прокомментировали в краевом главке.

В отдел полиции №1 в вечернее время поступило сообщение о том, что неустановленный преступник с применением предмета, похожего на нож, совершил хищение денежных средств в магазине «Продукты», после чего скрылся. Подозреваемый был установлен и задержан на территории Перми сотрудниками Управления уголовного розыска он был. Была установлена его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Нытвы, который освободился в декабре прошлого года. Он отбывал наказание на территории краевого центра. Данный подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Перми. Тех, кто опознал в нем своего обидчика, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

 

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления

Опубликовано: 05.11.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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