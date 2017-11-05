Пермские полицейские ищут жертв «гастролера»

Пермские полицейские ищут жертв преступника, задержанного накануне. Молодой человек, так называемый гастролер, приехал в Пермь для совершения своих нападений. Попался после вооруженного ограбления продуктового магазина на улице Папанинцев. Ситуацию прокомментировали в краевом главке.

В отдел полиции №1 в вечернее время поступило сообщение о том, что неустановленный преступник с применением предмета, похожего на нож, совершил хищение денежных средств в магазине «Продукты», после чего скрылся. Подозреваемый был установлен и задержан на территории Перми сотрудниками Управления уголовного розыска он был. Была установлена его личность. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Нытвы, который освободился в декабре прошлого года. Он отбывал наказание на территории краевого центра. Данный подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Перми. Тех, кто опознал в нем своего обидчика, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.