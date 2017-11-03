Какие мы счастливые!

Пасмурная погода не помешала Пермскому краю войти в ТОП-15 счастливых регионов России и занять 12-е место. В исследовании учитывался процент упоминания территории страны в контексте слова «счастье» и его синонимов в соцсетях, форумах и блогах. За октябрь 2017 года системой было проанализировано более 1 млн сообщений. Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Крым с частотой упоминания. На последних местах находятся Приморский край, Иркутская и Саратовская области.