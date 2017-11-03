Ноябрь будет теплым

Ноябрь в Пермском крае будет теплым, - прогнозируют синоптики. Средняя температура воздуха составит -2…-4С. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил -9…-13С. Количество осадков ожидается по северу около нормы. По югу – на 20% меньше нее. По данным Пермского Гидрометцентра, значительное похолодание придется на конец месяца, когда дневная температура упадет до -17С, ночью до -24С.