Ноябрь будет теплым
Ноябрь в Пермском крае будет теплым, - прогнозируют синоптики. Средняя температура воздуха составит -2…-4С. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил -9…-13С. Количество осадков ожидается по северу около нормы. По югу – на 20% меньше нее. По данным Пермского Гидрометцентра, значительное похолодание придется на конец месяца, когда дневная температура упадет до -17С, ночью до -24С.
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