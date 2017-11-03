«Октябрьский переворот» в театре

На Пермь надвигается ночь искусств. Она пройдёт во всех музеях и театрах столицы Прикамья 4 ноября. Гостем программы "Новости культуры" стал художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. В эту ночь здесь начнётся цикл творческих встреч, лекций, концертов, вернисажей и спектаклей под названием «Октябрьский переворот 100 лет спустя». А начнётся всё с Моноспеткакля артиста Театра Альберта Макарова по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя». Что ещё произойдёт этой ноябрьской ночью - в интервью с Борисом Мильграмом.