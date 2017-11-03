Праздник в кельтском стиле
Накануне в Ирландии и Шотландии отпраздновали Самайн. Праздник древний, дохристианский и связан с календарем земледельцев. В этих странах его так и называют - праздник сбора урожая.
По случаю осеннего кельтского праздника Самайн в частной филармонии "Триумф" состоялся вечер с проектом «Народная музыка Ирландии» и танцевальным клубом «Silver Tassie». Для почитателей кельтской культурыт исполнили традиционную ирландскую, шотландскую и бретонскую музыку, а также народные кельтские танцы.
Как прошел праздник - узнаем прямо сейчас.
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