Праздник в кельтском стиле

Накануне в Ирландии и Шотландии отпраздновали Самайн. Праздник древний, дохристианский и связан с календарем земледельцев. В этих странах его так и называют - праздник сбора урожая.

По случаю осеннего кельтского праздника Самайн в частной филармонии "Триумф" состоялся вечер с проектом «Народная музыка Ирландии» и танцевальным клубом «Silver Tassie». Для почитателей кельтской культурыт исполнили традиционную ирландскую, шотландскую и бретонскую музыку, а также народные кельтские танцы.

Как прошел праздник - узнаем прямо сейчас.