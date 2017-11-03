«Уральский ухаб» отметил 20-летний юбилей

Самая зрелищная гонка Урала отметила 20-летний юбилей. «Уральский ухаб» - гонки на внедорожниках по специально подготовленной трассе, на которой есть как скоростные участки, так и по-настоящему внедорожные препятствия – броды, подъемы, спуски и ямы.

В 2017 году легендарной битве внедорожников «Уральский ухаб» исполнилось 20 лет. Гостей окрестности деревни Кичаново встретили ярким солнцем и лёгким морозцем. Счастье на ухабах пытали четыре десятка гонщиков Пермского края.

Андрей Романченко, президент федерации автомобильного спорта Пермского края: "Прошло всё без эксцессов. Слава Богу! Народу понравилось - накатались все".

«Уральский ухаб» – это пермский вариант джип-спринта – гонок на внедорожниках по специально подготовленной трассе, на которой есть как скоростные участки, так и по-настоящему внедорожные препятствия – броды, подъемы, спуски, ямы. Гонка прошла в профессиональный праздник – День автомобилиста и стала завершающей в этом сезоне. Чтобы автослесарные труды не пропали даром, Александр Терёхин старался стартовать во всех доступных гонках сезона. В последней, завершающей - забрал один из главных призов.

Александр Терёхин, победитель гонки «Уральский ухаб» в Кросс «Т1–2500»(г. Кунгур): "Два месяца в гараже пожил. Машину собирал с самого нуля, с каждого болтика, гаечки. Каждый сезон так делаю".

На "Ниве" Данила Кучукбаева оторвало ремень генератора. Проблему пришлось решать на коленке в поле. Справился за пять минут. А потом огорчил соперников сразу в двух классах «Стандарт» и «Спорт».

Данил Кучукбаев, победитель гонки «Уральский ухаб» в классах «Стандарт» и «Спорт» (г. Пермь): "Трасса просто отличная. Есть и ухабы, и равнины. Есть где разогнаться. Есть где прыгнуть, есть повороты такие - отличная трасса!".

Шашлыки в качестве хлеба, а обилие на трассе новичков обеспечило зрителям порцию зрелищ. Вылеты с трассы и «уши» - перевороты - ситуации для вида спорта привычные. Их ликвидация требует каких-нибудь пару минут. Но визуальный ряд получился замечательный.