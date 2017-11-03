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Кунгур под угрозой обрушения

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аварийный дом

Программа переселения людей из ветхого и аварийного жилья не успевает за разрушением трущоб. Число аварийных домов в Кунгуре очевидно достигло критического. Сегодня речь идет уже об экстренном расселении. Один из домов может обрушиться в любое время. Однако и это только капля в море. Почему люди отказываются уезжать из опасного жилья?

- Вот здесь нам сказали ремонт не делать. Это так и было, хотели ремонт сделать, а сказали нельзя.

Это говорят жители дома по адресу Степана Разина, 3в, который судя по результатам экспертизы, может рухнуть в любой момент. Однако люди здесь есть, и покидать свои жилища не собираются.

маячки

Ситуация обострилась, когда маяки показали, что один из аварийных домов начал разрушаться. По решению суда, жителей, 18 семей, из дома убрали. Кто-то отправился в маневренный фонд, кто-то к родственникам или на съёмное жильё.

Вот расселённый дом, на подъездах висят замки, опасаются, что внутрь могут пробраться дети или бездомные, и на каждом подъезде каждого аварийного дома такие памятки - правила поведения при обрушении здания.

Дом 3б расселён, 3а и 3в ждут своей очереди, но жители не хотят переезжать, потому что предлагают маневренный фонд, по 6 квадратов на человека. Так что настрой у тех, кто остаётся в соседних домах - сидеть на месте.

- Пусть меня давит, но я не поеду никуда пока!

По словам чиновников, маневренный фонд пока что единственный вариант, который они могут предложить людям. Да и того, что есть, не хватает - поэтому и расселили только один дом. Сейчас собираются превратить в общежитие ещё одно здание на улице Буровиков, и на этом возможности заканчиваются.

Андрей Дрёмин, первый заместитель главы администрации г. Кунгура: "Государственная программа на сегодняшний день действует только в тех домах, которые до 2012 года признаны аварийными, а край готовит на 2018 год свою собственную программу. Мы знаем, что мы в ней точно будем".

расселение

 

А пока только маневренный фонд. Вот одно из зданий - бывшая больница. Спешно латают крышу, потому что протекает. Из домов по улице Степана Разина часть людей переехали сюда. Хорошо, что не рушится, говорят переселенцы - общежитие, однако, своё жильё не заменит.

В Кунгуре сегодня аварийных домов 137. Чтобы расселить из них людей, городу нужно более двух миллиардов рублей. По ожиданиям в следующем году город может рассчитывать на сумму чуть более 50 миллионов рублей, что в целом проблемы решить, конечно, не сможет.

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 03.11.2017 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

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