3D-Путешествие по органу
В Перми запустили 3D-тур по Органному залу, а также внутри самого инструмента. Отправиться на виртуальную экскурсию могут все посетители сайта филармонии. Всего в туре 6 панорам. Из одной в другую зритель может перемещаться с помощью виртуальных стрелок. Что касается путешествия внутри органа – можно подниматься и спускаться по всем трем ярусам инструмента, рассматривать любую трубу вплоть до самой маленькой. К слову, вес инструмента составляет 12 тонн, и покрутить его в руках, как флейту или трубу, не получится.
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