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← В Прикамье пройдет Ночь искусств

Мой Пермский край! У нас с тобой всё впереди

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Официальным гимном для Пермского края вскоре может стать известная песня «Мой Пермский край» композитора Сергея Иванова. Идею нынешней власти предложил бывший губернатор Геннадий Игумнов. Законопроект уже прошел первое чтение в краевом парламенте.

Многи пермяки знают слова песни «Мой Пермский край». Но вряд ли кому-то известно о том, что первоначально музыка была написана в честь девушки. Поэтому получилась и лирическая одновременно.

Сергей Иванов - автор музыки и частично текста- раскрыл некоторые тайны работы над композицией, которую написал еще в 2003-м, подарил региону и всем желающим.

Сергей Иванов, композитор: "Много было вариаций, например - "живи всегда, металлургический завод" - то есть берут эту песню и переделывают со своим текстом под юбилей завода. Я нормально к этому отношусь".

Сергей Иванов

Мало кто знает, что существует сразу четыре версии неофициального гимна региона: обычная, торжественная, танцевальная и ремикс.

Мелодия узнаваема с первых нот, ее играют на любых мероприятиях, заводах, за 14 лет она стала суперпопулярной.

И при этом не имеет официального статуса. Экс-губернатор Геннадий Игумнов предложил действующему главе региона Максиму Решетникову узаконить композицию. Флаг и герб у Прикамья есть, а гимна явно не хватает.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Гимн всегда отражает и прошлое, и настоящее, и становится уже не просто песней, какой-то мелодией, а становится очень важным концентрированным выражением отношения людей и народа к самому себе, своей истории, своему прошлому".

Теперь слово за народными избранниками.

Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В первом чтении мы приняли изменения в Устав, согласно которым у нас в Пермском крае будет свой гимн".

Предложение еще будет обсуждаться депутатами, окончательный результат ожидается в декабре. Новый год Прикамье может встретить с официальным гимном.

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 03.11.2017 в 10:52 в рубрике - Вести Пермь

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← В Прикамье пройдет Ночь искусств

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