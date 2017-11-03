Мой Пермский край! У нас с тобой всё впереди

Официальным гимном для Пермского края вскоре может стать известная песня «Мой Пермский край» композитора Сергея Иванова. Идею нынешней власти предложил бывший губернатор Геннадий Игумнов. Законопроект уже прошел первое чтение в краевом парламенте.

Многи пермяки знают слова песни «Мой Пермский край». Но вряд ли кому-то известно о том, что первоначально музыка была написана в честь девушки. Поэтому получилась и лирическая одновременно.

Сергей Иванов - автор музыки и частично текста- раскрыл некоторые тайны работы над композицией, которую написал еще в 2003-м, подарил региону и всем желающим.

Сергей Иванов, композитор: "Много было вариаций, например - "живи всегда, металлургический завод" - то есть берут эту песню и переделывают со своим текстом под юбилей завода. Я нормально к этому отношусь".

Мало кто знает, что существует сразу четыре версии неофициального гимна региона: обычная, торжественная, танцевальная и ремикс.

Мелодия узнаваема с первых нот, ее играют на любых мероприятиях, заводах, за 14 лет она стала суперпопулярной.

И при этом не имеет официального статуса. Экс-губернатор Геннадий Игумнов предложил действующему главе региона Максиму Решетникову узаконить композицию. Флаг и герб у Прикамья есть, а гимна явно не хватает.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Гимн всегда отражает и прошлое, и настоящее, и становится уже не просто песней, какой-то мелодией, а становится очень важным концентрированным выражением отношения людей и народа к самому себе, своей истории, своему прошлому".

Теперь слово за народными избранниками.

Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В первом чтении мы приняли изменения в Устав, согласно которым у нас в Пермском крае будет свой гимн".

Предложение еще будет обсуждаться депутатами, окончательный результат ожидается в декабре. Новый год Прикамье может встретить с официальным гимном.