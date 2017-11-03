В Перми презентовали новый школьный спортзал

Манеж «Спартак» планируется приобрести в собственность Перми. Подготовка проекта и строительство Парка Победы по соседству с будущим зоопарком потребует порядка 5 миллионов. Депутаты Пермской Гордумы приняли участие во встрече совета директоров предприятий Индустриального района. Совещание прошло в школе №102. Началось оно с презентации нового спортзала школы, который был построен при поддержке промышленников. И один из вопросов, который обсудили участники - бюджет города Перми, проект которого находится сейчас на рассмотрении в думе.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы: "Наша задача, что бы все те социальные расходные обязательства, которые актуальны для города, были спланированы и профинансированы. Бюджет остаётся у нас социально направленным, сбалансированным и бездефицитным".