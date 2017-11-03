LADA расширила модельный ряд

В Перми дан старт продаж отечественной Лады Весты Кросс. Седан в роли кроссовера был представлен в новом официальном центре «АвтоВАЗа».

Сегодня одна из самых развитых дилерских сетей по продаже автомобилей в России принадлежит компании «АвтоВАЗ» - более 300 официальных центров. Потенциальный покупатель должен не только приобрести машину, но и иметь гарантию качественного обслуживания. В Перми такой появился на Шоссе Космонавтов.

Дмитрий Репин, заместитель директора по продажам ООО «Сатурн Р-Авто»: "Автомобили Лада на территории Пермского края являются лидерами по продажам. Я думаю, что тенденция сохранится в следующем году, мы ожидаем рост продаж".

Сегодня Лада занимает высокие позиции на автомобильном рынке Пермского края. По итогам 9 месяцев 2017 года регион входит в топ-5 территорий Российской Федерации по продажам автомобилей этой марки.

Событием этого года стал выход двух новых автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Эксклюзивные автомобили, до официальной церемонии открытия автосалона "Сатурн Р-Авто" были спрятаны от публики.

Обычный универсал стал больше похож на кроссовер. Увеличенный дорожный просвет до 203 мм, огромные колесные диски 17-дюймового размера. Передний привод компенсируется неплохой геометрической проходимостью. Он позволит спокойно чувствовать себя на грунтовых дорогах и на природе.

Дмитрий Костромин, начальник управления региональных продаж ПАО «АвтоВАЗ»: "Это новый стандарт ниши, которой до сих пор не было, она только в премиум-классе представлена, это спорт купе. Универсал направлен на семейные пары, кросс - это для современных людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему. С этим автомобилем хочется меняться".

В Пермском крае дилеры планируют продавать до 200 новых автомобилей в год. Условия гарантийного обслуживания автомобилей Лада одинаковы по всей стране - 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега.