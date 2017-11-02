В Перми вспомнили юного дзюдоиста Александра Смелова

В Перми вспоминают юного дзюдоиста Александра Смелова, почтить память юного спортсмена пришли его друзья, тренеры, одноклассники и учителя.

Турнир, на котором вспоминают юного дзюдоиста Александра Смелова, проходит в Перми в 5 раз. 1 ноября 2012 года мальчик возвращался домой - на большой скорости его сбила иномарка, водитель с места ДТП скрылся, даже не вызвав скорую помощь. Спустя несколько лет виновник аварии, находившийся в федеральном розыске, пришёл в полицию с повинной и попал под амнистию.

Евгений Свечников, тренер Александра Смелова, тренер СДЮШОР по дзюдо и самбо Перми: "Саша был и талантливый спортсмен, и больше всего, что в нём зажигало - это его жизнелюбие. Он любил жить, радоваться, всегда был весёлый, всегда на позитиве. Когда говоришь Смелов Саша - у всех улыбка на лице".

Краевой турнир проходит в клубе «Мотовилиха», где занимался Александр. Занятия у Евгения Свечникова воспитанники вспоминают с благодарностью. Сегодня в двух Мотовилихинских отделениях городской школы олимпийского резерва по дзюдо занимаются порядка 400 человек от 7 до 21 года.

Многие говорят, что дзюдо это сольный вид спорта, но поддержка друзей, тех, кто тренируется с тобой, очень важна. В этом году технику, волю и командный дух в краевом турнире памяти Александра Смелова демонстрировали дзюдоисты 11 и 12 лет.

У спортсменов свои традиции. Так, тренерский состав и оргкомитет своих воспитанников ранжирует исключительно по году рождения. Герои сегодняшних соревнований это 2005-2006 г.р, другими словами, младшие юноши. Их готовят для выступления в Первенстве края. Если повезёт - в дальнейшем для участия в Приволжском федеральном округе.